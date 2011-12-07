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В Казани предложили оповещать автовладельцев о предстоящей уборке двора

Для этого управляющим компаниям необходимо составить график уборки и заранее доводить эту информацию до жителей подведомственных территорий.

Горожан необходимо заранее информировать о предстоящей уборке дворов, которую будут проводить с помощью механизированной техники. Для этого управляющим компаниям необходимо составить график уборки и заранее доводить эту информацию до жителей подведомственных территорий. 

С таким предложением в ходе минувшего делового понедельника выступил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.  

— Мы каждый раз ссылаемся на то, что у нас дворы заставлены автомобилями. Но если каждая управляющая компания составит свой четкий график уборки дворов, и при этом грамотно будет информировать о нем жителей — это будет нормой жизни. Тогда и сами горожане своих соседей попросят убрать машины. Эта система должна заработать, — подчеркнул глава горисполкома. 

КВ
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