В Казани предложили оповещать автовладельцев о предстоящей уборке двора

Горожан необходимо заранее информировать о предстоящей уборке дворов, которую будут проводить с помощью механизированной техники. Для этого управляющим компаниям необходимо составить график уборки и заранее доводить эту информацию до жителей подведомственных территорий.

С таким предложением в ходе минувшего делового понедельника выступил руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

— Мы каждый раз ссылаемся на то, что у нас дворы заставлены автомобилями. Но если каждая управляющая компания составит свой четкий график уборки дворов, и при этом грамотно будет информировать о нем жителей — это будет нормой жизни. Тогда и сами горожане своих соседей попросят убрать машины. Эта система должна заработать, — подчеркнул глава горисполкома.