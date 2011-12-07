В Казани госавтоинспекторы задержали мужчину, который предоставил справку от несуществующей организации

Госавтоинспекторы Казани задержали водителя иномарки, который передвигался по городу со справкой от несуществующей организации, сообщает ИА «Татар-информ» с места событий.

Сотрудники ГИБДД остановили на Оренбургском тракте автомобиль KIA для проверки соблюдения режима самоизоляции, в ходе которой мужчина предоставил инспекторам подозрительную справку — документ был нечетким и написан разными почерками, также стояла печать недавно закрывшейся организации.

Мужчину забрали в отдел полиции, где на него составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 до 30 тыс. рублей.