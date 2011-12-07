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В Казани госавтоинспекторы задержали мужчину, который предоставил справку от несуществующей организации

Мужчине грозит штраф за нарушение самоизоляции.

Госавтоинспекторы Казани задержали водителя иномарки, который передвигался по городу со справкой от несуществующей организации, сообщает ИА «Татар-информ» с места событий.

Сотрудники ГИБДД остановили на Оренбургском тракте автомобиль KIA для проверки соблюдения режима самоизоляции, в ходе которой мужчина предоставил инспекторам подозрительную справку — документ был нечетким и написан разными почерками, также стояла печать недавно закрывшейся организации.

Мужчину забрали в отдел полиции, где на него составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 до 30 тыс. рублей.

КВ
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