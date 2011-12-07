В Казани госавтоинспекторы задержали мужчину, который предоставил справку от несуществующей организации

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Госавтоинспекторы Казани задержали водителя иномарки, который передвигался по городу со справкой от несуществующей организации, сообщает ИА «Татар-информ» с места событий.
Сотрудники ГИБДД остановили на Оренбургском тракте автомобиль KIA для проверки соблюдения режима самоизоляции, в ходе которой мужчина предоставил инспекторам подозрительную справку — документ был нечетким и написан разными почерками, также стояла печать недавно закрывшейся организации.
Мужчину забрали в отдел полиции, где на него составили административный протокол. Теперь ему грозит штраф за нарушение режима самоизоляции от 1 до 30 тыс. рублей.