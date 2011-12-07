Андрей Кондратьев: Голосование по поправкам к Конституции проходит на высоком уровне

По состоянию на конец дня 30 июня в РТ проголосовали 2 056 727 человек, что составляет 69,85% от общего количества избирателей.

«7 дней по 12 часов напряженной работы на обеспечение удобного и безопасного голосования протекают очень достойно. Сегодня открыты все участки. Надеюсь, основной день голосования пройдет спокойно и без происшествий. Хочу пожелать всем удачи и успеха», — заявил Кондратьев.

Глава ЦИК РТ напомнил, что 1 июля голосовать за поправки к главному документу страны можно только на стационарных избирательных участках и по месту проживания. К избирателям, которые не могут явиться на участки по той или иной причине, представители избиркома обязательно придут на дом. Заявление для голосования по месту жительства можно подать до 5 часов вечера 1 июля.

Кондратьев отметил, что все члены избиркома сегодня на работе. Заболевших и отсутствующих нет. К слову, деятельность территориальных избирательных комиссий проходит под видеонаблюдением. Камеры установлены в 511 участках столицы РТ и Набережных Челнов. Записи будут храниться в течение 30 дней после официального опубликования итогов голосования. Они будут предоставлены только по запросу суда, следственного комитета или прокуратуры.

Глава ЦИК РТ также подчеркнул, что масок и перчаток хватит всем избирателям:

— У нас есть 10-процентный запас средств индивидуальной защиты. И в любой момент готовы переправить его на нуждающийся участок. Мы должны всегда и везде обеспечивать безопасность граждан.

Андрей Кондратьев выразил благодарность МВД, Главам муниципальных районов, Минздраву и Роспотребнадзору.

— Это серьезный вызов. Были мобилизованы огромные силы. Татарстану есть, чем гордиться.