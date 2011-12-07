К потопу и засухе Татарстан уже готов

До конца года в Татарстане планируется заготовить 120 кг семян, сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

В Республике Татарстан успешно и по плану формируется наше общее будущее – страховой фонд семян лесных растений. Такой страховой фонд семян лесных растений сотрудники Минлесхоза РТ создали для восстановления лесов и лесоразведения в случае неурожайных лет. Семена хранятся на специальном складе, в ионно-семеноводческом центре РТ в Сабинском районе. Сейчас там уже имеется 359 кг семян хвойных пород, в их числе сосны – 195 кг, ели – 150 кг, лиственницы – 14 кг.