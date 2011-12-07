Казанский филокартист забрал крайнюю бюллетень и рассказал о самых ценных документах, собранных на протяжении 36 лет. Одной из таких является бюллетень 1993 года – с голосования за принятие Конституции РФ, сообщает «ТНВ».

Самый первый бланк у Абдуллы Дубина появился с голосования Верховного Совета СССР. Тогда, как рассказал Дубин, он не мог сделать выбор и унес документ с собой. Ну а позже коллекционер «вошел во вкус», то покупая их у своих же коллег, то собирая их лично. Сейчас он является обладателем 80 бланков с выборов различного уровня.

Новый экземпляр с голосования 2020 года уже пополнил его коллекцию. Филокартист отметил, что продавать свою коллекцию он не собирается. Это для него является «памятью, историей и уважением к минувшему», а потому он передаст ценное собрание в музей.