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В Татарстане не планируют отменять массовые мероприятия из-за «антисанитарного» Дня молодёжи в Челнах

Все культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе должны проходить со строгим соблюдением антиковидных мер, отметили в Казанском Кремле.

Власти Татарстана не планируют отменять массовые мероприятия, которые проходят на открытом воздухе. Об этом на брифинге в Кабмине заявила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В Татарстане на сегодняшний день не отменяют массовых мероприятий на открытом воздухе, но они должны проходить с жёстким соблюдением требований Роспотребнадзора. В частности, подобная практика уже была во время празднования Сабантуя, который проходил в Казани, где волонтёры и полицейские, которые подходили и требовали, чтобы все были в масках», — сказала Галимова.

Напомним, что Рустам Минниханов раскритиковал мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева за то, что на концерте в День молодёжи не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

КВ
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