В Татарстане запускают фабрику TikTok от «Шаян ТВ»

Сегодня, 1 августа, телеканал «Шаян ТВ» запустит фабрику блогеров в TikTok. Проект организован при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова.

По информации организаторов, молодые блогеры со всей республики будут совместно генерировать развлекательный контент для популяризации татарского языка и культуры по всему миру. Этот проект позволит не только пробудить интерес у детей, но и поспособствует созданию популярных народных трендов.

Также будущие звезды научатся работать перед камерой и зрителями. Это даст республиканскому медиа новые, технологически подкованные кадры.