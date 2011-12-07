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Песошин принял участие в открытии многопрофильного лицея в Советском районе Казани

Лицей, расположенный по улице Назиба Жиганова, 4, рассчитан на 1224 учащихся.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильного лицея №187 «Ритм» в Советском районе Казани. Об этом пишет пресс-служба Президента РТ.

По словам Песошина, в Татарстане всегда уделяется особое внимание развитию образования. Он отметил, что только в этом году в республике открывается 8 школ, одна из них – в Советский районе Казани. В ней, как он сказал, «есть все условия для становления и развития».

Лицей, расположенный по улице Назиба Жиганова, 4, рассчитан на 1224 учащихся. В блоке начальных классов есть игровые комнаты для групп продленного дня, а также две спальные комнаты и кабинет логопеда. Старшие классы будут заниматься в кабинетах инженерной подготовки, робототехники, беспилотных летательных аппаратов и web-программирования. Спортивный блок состоит из обособленных спортивных помещений с бассейнами и спортзалами. Столовая рассчитана на 456 мест, а актовый зал на 562 посадочных мест. 

Также на базе лицея будет функционировать филиал ДМШ №21 Советского района Казани.

КВ
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