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Татарстанцы могут рассказать о работе органов местного самоуправления на портале Госуслуг РТ

Результаты анонимного опроса будут использоваться для повышения эффективности работы органов местного самоуправления.
Татарстанцам предлагают рассказать, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления.Пройти опрос можно на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Результаты анонимного опроса населения позволят объективно оценить качество работы руководителей. Данные будут использоваться для повышения эффективности работы органов местного самоуправления.За первые полгода 2018-го в опросах на портале Госуслуг РТ участвовали почти 3200 человек.
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