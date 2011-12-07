АО «Татмедиа» отмечает 13-летие

Медиахолдинг «Татмедиа» и крупнейший в Поволжье полиграфический комплекс «Идел-Пресс» отмечает 13-летие. Предприятие образовано 1 октября 2007 года указом первого президента РТ Минтимера Шаймиева.

На сегодняшний день «Татмедиа» включает в себя 70 филиалов, 98 районных, городских и республиканских газет, 20 журналов, 17 телеканалов, 12 радиоканалов, 81 сайт и одно информационное агентство. Газеты и журналы издаются на русском, татарском, чувашском и удмуртском языках. В холдинге трудятся 1700 сотрудников.

АО «Татмедиа» представлено на всех популярных площадках в соцсетях, менеджерах и видеохостингах: Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Whatsapp. Общее количество сообществ превышает 300 страниц, 50 каналов в мессенджерах и 100 YouTube-каналов.

За время пандемии некоторые СМИ медиаолдинга не просто избежали резкого спада тиража, но и нарастили его: на 28,5% вырос тираж у «Нижнекамской правды», на 11% — у «Шахри Казан», на 18,8% — «Туган як» и на 7,6% — «Телэче». Кроме того, на 1,9% увеличился тираж газеты «Казанские ведомости», а на 2,4% — у журнала «Казан утлары». В сравнении со вторым полугодием 2019 года печатные тиражи нарастили журнал «Чаян» — на 8,7%, «Казань» — на 2,7%, «Безнен мирас» — на 2,7%.

Во втором полугодии 2020 года общий тираж газет и журналов составил 225,7 тыс. экземпляров.

По данным сервиса LiveInternet сайт tatmedia.ru стал самым посещаемым в Татарстане. А по России сайт-агрегатор занимает 60 место по посещаемости. Ежемесячно средний показатель уникальных посетителей составляет 700 тыс. пользователей из РТ. На Telegram-канал «Татмедиа» подписано более 9,2 тыс. человек.

Полиграфический комплекс «Идел-Пресс» ежегодно печатает более 19 млн книг.

Кроме того, в этом году «Татмедиа» запустил медиалабораторию, которая интегрирует журнальный контент на популярных молодежных площадках YouTube, TikTok и Instagram, и «Медиашколу Татмедиа», занимающуюся обучением и переквалификацией сотрудников.

Также на базе ИА «Татар-информ» открылся медиацентр, в котором проводится до 500 пресс-конференций в год.