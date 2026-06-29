В Казани благоустроят пять общественных пространств за 1,85 млрд рублей

В текущем году в столице Татарстана реализуют пять проектов благоустройства общественных зон. Общий объем финансирования составит 1,854 млрд рублей — об этом на деловом понедельнике сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Ключевым объектом станет продолжение набережной озера Нижний Кабан. На эти цели из республиканского бюджета направят 1,5 млрд рублей. Здесь появится пешеходный маршрут длиной 1,5 км от памятника Шигабутдину Марджани до улицы М. Нуриева, который соединит уже обустроенные участки в единую прогулочную линию. Готовность объекта оценивается примерно в 60%.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обновят еще четыре пространства: входную группу Ленинского сада (80 млн рублей), смотровую площадку в парке Горького (57 млн), продолжение бульвара на улице Серова (165,4 млн) и первую очередь сквера «Тебриз» (52 млн). Концепцию последнего скорректировали по просьбам жителей: вместо детской площадки здесь обустроят зону для тихого отдыха. Мэр Ильсур Метшин подчеркнул, что мнение горожан учитывается в приоритетном порядке. Все объекты планируется сдать до конца года.