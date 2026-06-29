Татарстан вошел в число лидеров РФ по числу слушателей курсов общества «Знание»

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Республика
29 июня 2026  11:54

Республика Татарстан заняла второе место в России по числу слушателей онлайн-курсов платформы Знание.Академия. С мая 2025 по май 2026 года обучение прошли 3 878 жителей региона. Платформа предлагает бесплатные просветительские программы по разным направлениям, способствуя профессиональному и личностному росту.

Самым востребованным в Татарстане стал курс «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете» — его освоил 3 171 педагог и родитель. На втором месте — «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика», где слушатели разобрались в интеграции искусственного интеллекта в учебный процесс. Тройку лидеров замкнул курс «Учитель и родители: эффективное взаимодействие», посвященный построению доверительного диалога с семьями учеников. В региональном отделении общества «Знание» отметили высокий интерес татарстанцев к современным образовательным методикам и цифровой безопасности.

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