Татарстан вошел в число лидеров РФ по числу слушателей курсов общества «Знание»

Республика Татарстан заняла второе место в России по числу слушателей онлайн-курсов платформы Знание.Академия. С мая 2025 по май 2026 года обучение прошли 3 878 жителей региона. Платформа предлагает бесплатные просветительские программы по разным направлениям, способствуя профессиональному и личностному росту.

Самым востребованным в Татарстане стал курс «Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете» — его освоил 3 171 педагог и родитель. На втором месте — «Преподавание в эпоху ИИ: вызовы и новая этика», где слушатели разобрались в интеграции искусственного интеллекта в учебный процесс. Тройку лидеров замкнул курс «Учитель и родители: эффективное взаимодействие», посвященный построению доверительного диалога с семьями учеников. В региональном отделении общества «Знание» отметили высокий интерес татарстанцев к современным образовательным методикам и цифровой безопасности.