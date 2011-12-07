Экономисты подсчитали стоимость обеда по-татарски

В этом меню токмач (суп-лапша), эчпочмак (пирожок треугольной формы) и губадия (пирог с многослойной начинкой). Рецепты были взяты из книги «Татар халык ашлары» («Татарские блюда») известного кулинара Юнуса Ахметзянова.

Так, в октябре этого года приготовить токмач с курицей (1 кг), отварным картофелем (400 гр.) и домашней лапшой в Татарстане стоило в среднем 152 рубля, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Чем вызвано повышение? Как известно, в этом году в Татарстане собран качественный урожай картофеля. Вместе с тем возросла и себестоимость продукции за счет увеличения затрат на приобретение и обслуживание импортной техники, удобрений и средств защиты растений, а также на развитие инфраструктуры для хранения овощей.

Изучая динамику цен, экономисты выяснили: куриное мясо в октябре было на 3,2% дешевле, чем годом ранее. На цены влияет увеличение объема производства мяса птицы в республике и соседних регионах, а также рост конкуренции среди торговых сетей, поясняют специалисты. Для сравнения, в среднем по ПФО в октябре цены были на 1,2% ниже прошлогодних.

А вот средние затраты на приготовление 10 треугольников с говядиной в октябре 2020-го составили 426 рублей, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Существенную долю в стоимости блюда занимает мясо без костей (600 гр.), годовой темп прироста цен на которое составил 5,2%. В республике для обеспечения ветеринарного благополучия в августе началась поголовная маркировка животных, и расходы на нее закладываются производителями в цену продукции.

Средние затраты на приготовление губадии (250 гр. корта из нежирного творога и 1 кг пресного теста) с яйцами, рисом и сухофруктами в домашних условиях в октябре в Татарстане составили 555 рублей, а годовой прирост цен — 3%. Существенной статьей расходов в приготовлении этого пирога стало сливочное масло, которое используется и в начинке, и в самом тесте. В октябре годовой прирост цен на него в Татарстане составил 1,6% и был одним из самых низких в ПФО. Наша республика лидирует по объему производства сливочного масла среди регионов России, а рост конкуренции среди поставщиков молочной продукции позволяет сохранять низкий темп прироста цен.

В итоге общая стоимость обеда по-татарски на семью из четырех человек составила в РТ в октябре 1133 рубля, что на 4% больше, чем год назад. Основная доля в расходах на приготовление блюд пришлась на говядину, курицу и сливочное масло.

Конечно, об инфляции в республике, как и в стране в целом, не стоит судить по изменению цен на один или несколько товаров. Когда говорят об инфляции, имеют в виду рассчитываемый Росстатом индекс потребительских цен (ИПЦ), который показывает изменение во времени стоимости набора продовольственных, непродовольственных товаров и услуг, потребляемых средним домохозяйством (т. е. стоимости потребительской корзины), а сам показатель включает более 500 наименований товаров и услуг. Так, в октябре в Татарстане инфляция составила 3,7%, что ниже показателя в Приволжском федеральном округе (4,2%) и в среднем по России (4%). В целом годовая инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9 — 4,2%, в 2021 году — 3,5 — 4,0% и будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем.

Кстати

Ингредиенты блюд: курица охлажденная, говядина бескостная, картофель, морковь, лук, яйца, творог нежирный, рис, сухофрукты, пшеничная мука, сливочное масло, молоко пастеризованное, сахар.