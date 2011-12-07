В Иннополисе презентовали робота-дезинфектора, разработанного за 20 млн рублей

В больнице Иннополиса продемонстрировали робототехнический комплекс MedBot М-304 для дезинфекции помещений.

Представленный робот, на разработку которого потратили 20 млн рублей, может автономно перемещается по больницам, гостиничным комплексам и местам массового скопления людей. Благодаря своей колесной платформе он, передвигаясь, дезинфицирует помещения ультрафиолетовыми облучателями.

Как рассказала директор компании ООО «Робософт» Регина Цыганкова, на дезинфекцию 20 кв. метров уходит пять минут, без подзарядки робот может находиться шесть часов.

Стоимость одного робота составляет 950 тысяч рублей. На робота уже есть предварительные заказы от арабских стран, Турции, Германии и Франции.