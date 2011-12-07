На Казанском ипподроме пройдут новогодние катания

На Казанском ипподроме 6 января состоятся новогодние катания, сообщают организаторы мероприятия.Программа начнется в 14.00 и продлится три часа. Гости события смогут прокатиться на санях, покататься верхом на пони и лошадях, а также пообщаться с животными и покормить их. Кроме того, будут работать фотозоны.Всех пришедших угостят горячим чаем и сладостями, проведут розыгрыш призов и подарков.На ипподроме же работают «Ханский двор» и новогодняя елка-дом «Ханский дворец». По традиции для гостей организован бесплатный каток с прокатом коньков. Также здесь имеются незамерзающий фонтан и площадка для детей.