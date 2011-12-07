Минздрав РТ прокомментировал видео в соцсетях, где медик «скорой» несильно пинает лежащего на улице мужчину

Автор видео в своем посте пояснил, что увидел лежачего мужчину на земле, вызвал 112, затем «приехала скорая, попинала его, после приехала полиция и, закинув в бобик, увезла».

«И как вы считаете, допустимо ли такое отношение к пациентам со стороны медперсонала?», — задается вопросом казанец.

Большая часть оставленных под постом комментариев оказалась не в пользу медиков. Многое прояснил официальный ответ минздрава республики.

«В ходе служебной проверки установлено, что на видео попала только часть инцидента. — говорится в нем. — Бригаду скорой медицинской помощи вызвали прохожие с поводом «мужчина без определённого места жительства, признаки плохого самочувствия».

По прибытию на место вызова было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, кричал, что сотрудников скорой помощи не вызывал и в помощи не нуждается. При попытке провести осмотр начал приставать к сотруднице бригады «скорой», расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера, пытался облить мочой её форму. Беспрерывно в адрес сотрудника предъявлял угрозы и нецензурные выражения, запрещая приближаться к себе и подвергать осмотру. Сотрудница скорой медицинской помощи пыталась привести мужчину в чувства, но безуспешно.

В результате медработники не смогли провести осмотр мужчины, ввиду того что тот отмахивался руками и ногами. Бригада скорой вызвала на место происшествия сотрудников полиции, которые предложили написать заявление в адрес данного гражданина в связи с хулиганскими действиями с его стороны. Медработники отказались от заявления, и бригада вернулась к месту работы».