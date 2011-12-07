Скандинавской ходьбой занимаются даже в бассейне

Помимо научных докладов известных ученых-медиков в программу вебинара были включены практические выступления по технике скандинавского шага и дыхательной гимнастики. Лекции прочитали кардиологи и реабилитологи, неврологи и травматологи, а также представители спортивной медицины. Цифрами и фактами специалисты доказывали, что скандинавская ходьба лечит многие заболевания. Она улучшает работу сердца и кровеносных сосудов, повышает иммунитет, сжигает лишний жир, способствует улучшению осанки, снижает нагрузку на колени и суставы, борется с депрессией. Помогает больным восстанавливаться после инфарктов и инсультов, серьезных травм и борется с плоскостопием.

По словам профессора кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова Минздрава России Владислава Фролова, для занятий по скандинавской ходьбе (от англ. nordic walking) сначала нужно подготовить стопы, чтобы свести к минимуму нагрузку на весь организм в целом. А еще надо приобрести удобные кроссовки в специализированных спортивных магазинах и индивидуальный супинатор.

Профессор подробно коснулся строения наших стоп, подчеркнув, что в них находится четверть от числа всех костей человеческого скелета. Рассказал, сколько здесь важных биологических точек, влияющих на работу того или иного органа. Пояснил, такой распространенный нынче недуг, как плоскостопие, - это расплата за то, что мы перестали ходить босиком. Раньше люди реже страдали от него. Но за последние 20 лет стопа городских подростков расширилась в среднем на 6,8% у девочек и 5,6% у мальчиков. Причем частота плоскостопия у городских жителей в 3 раза больше, чем у людей, босоногое детство которых прошло в деревне. Это результат того, что сейчас мы ходим по ровной поверхности. А нужно, чтобы встречались бугорки, выпуклости и неровности. Во избежание проблем, связанных с плоскостопием, доктор посоветовал всем, особенно детям, чаще ходить босиком по зеленой траве.

- Хороший эффект дает и профилактическая работа дома, - продолжил рекомендации ученый. - Для этого нужно сесть на стул, положить стопу одной ноги на колено другой и массировать ее.

Подробнее всего спикеры симпозиума остановились на скандинавской ходьбе как средстве реабилитации. Это кардиореабилитация, реабилитация инвалидов с ампутацией нижних конечностей, онкореабилитация. Помогает она и при болезни Паркинсона, ожирении, депрессии, артрозе, различных респираторных заболеваниях, метаболическом синдроме и других болезнях. Приводились случаи, когда пациенты на протезах, с ампутацией нижних конечностей, после занятий с инструктором по nordic walking отказывались от трости и делали первые шаги без нее. Спикеры симпозиума подчеркнули: в этих случаях в качестве тренера пациенту лучше выбирать человека, у которого два высших образования - медицинское и физкультурное.

Кстати, больше всего на вебинаре удивило, что скандинавской ходьбой занимаются уже и в бассейне. Такой вид занятий зародился в Италии, а в прошлом году появился и в России.

Практические занятия, которые инструкторы по nordic walking проводили в режиме онлайн, поразили разнообразием физических упражнений. Оказывается, скандинавской ходьбой можно заниматься и дома. Палки служат замечательным инвентарем при выполнении упражнений на все группы мышц. Если учесть ситуацию, связанную с СOVID-19, это весьма актуально. Те, кто не представляет свою жизнь без спорта, вполне могут тренироваться дома. А еще выяснилось, что скандинавская ходьба включена в нормативы ГТО России.

Правда, организаторы симпозиума сетовали, что пока в нашей стране направление nordic walking развито довольно слабо. Видимо, это связано со стереотипом, что скандинавская ходьба предназначена для людей пожилого возраста. Хотя в Казани в последнее время все чаще можно встретить молодых людей, занимающихся ходьбой в парках и на бульварах.

После симпозиума сразу захотелось приобрести скандинавские палки и начать заниматься ходьбой. Ведь это гораздо дешевле, чем приобретать абонемент в спортзал или спортивный тренажер для дома. Для меня, мамы двух мальчишек, у которой совершенно не хватает времени на себя, это очень удобно. Получается, ежедневные прогулки с детьми можно совмещать с занятием спортом.