Стали известны результаты детского конкурса видеороликов «Спортивный Татарстан»

Стали известны результаты татарстанского конкурса детских видеороликов «Спортивный Татарстан».

Инициатором конкурса выступила депутат Госдумы РФ от Татарстана Ольга Павлова. Она сообщила, что в связи с огромным количеством присланных школьниками видеороликов жюри решило отдельно ввести и поощрить дополнительные номинации «Физкультминутка с мамой», «Физкультминутка с папой», «Физкультминутка для малышей до 6 лет» и «Разминка от профессионалов».

Конкурсные работы избирались по принципу демонстрации самостоятельной подготовки собственного комплекса домашней разминки.

Павлова отметила, что мероприятие было направлено на популяризацию занятий спортом молодого поколения, особенно в период режима самоизоляции. Оно проходило в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт» под эгидой регионального отделения политической партии «Единая Россия» при поддержке Министерства спорта РТ.

Сообщается, что всем участникам конкурса вышлют электронные сертификаты, а победителям и призёрам вручат медали, дипломы и сертификаты от магазина «Декатлон».