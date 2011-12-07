В первый день лета «путинскую десятку» получили более 435 700 татарстанских детей

По информации пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, в первый день эту меру социальной поддержки получили более 435 700 татарстанских детей. Общая сумма выплаченных пособий составила более 4 миллиардов 357 миллионов рублей.

Большинство семей подали заявление о положенной им выплате через портал госуслуг.

Напомним, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могу получить семьи на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Эти деньги не считаются доходом, налогом не облагаются и при назначении других мер социальной поддержки не учитываются.

Заявление на оформление этой выплаты можно подать до 1 октября 2020 года.