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В первый день лета «путинскую десятку» получили более 435 700 татарстанских детей

1 июня в России начались выплаты единовременного пособия для детей от 3 до 16 лет. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Отделения Пенсионного фонда России по Республике Татарстан, в первый день эту меру социальной поддержки получили более 435 700 татарстанских детей. Общая сумма выплаченных пособий составила более 4 миллиардов 357 миллионов рублей.

Большинство семей подали заявление о положенной им выплате через портал госуслуг. 

Напомним, единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей могу получить семьи на каждого ребенка от 3 до 16 лет. Эти деньги не считаются доходом, налогом не облагаются и при назначении других мер социальной поддержки не учитываются.

Заявление на оформление этой выплаты можно подать до 1 октября 2020 года.

КВ
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