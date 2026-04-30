На период работы «КазаньФорума» в столице РТ введут запрет на продажу спиртного

В Казани грядут временные ограничения на розничную реализацию алкогольной продукции. Поводом для этого стало проведение XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Согласно подписанному документу, запрет на продажу спиртных напитков в местах проведения форума будет действовать с 12 по 17 мая включительно. При этом из правил сделано исключение для заведений общественного питания — ресторанов, кафе и баров. Там торговая деятельность в части алкоголя сохранится, но исключительно в рамках оказания профильных услуг посетителям.

Важно отметить, что подобные меры вводятся в Казани не впервые. Ограничения на продажу спиртного во время крупных международных событий стали уже сложившейся практикой. Они направлены на обеспечение общественной безопасности и поддержание статуса мероприятий такого уровня.