Чулпан Залилова: Когда поднимались на борт самолета «Муса Джалиль», было ощущение праздника и большой гордости

Свой первый полет «Муса Джалиль» совершил из Москвы в Казань. Среди пассажиров этого исторического рейса были помощник Президента РФ Игорь Левитин, дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, внучка поэта Татьяна Малышева и правнуки Михаил Митрофанов, Елизавета Малышева. В торжественной церемонии встречи гостей принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Именно ему принадлежит инициатива назвать авиалайнер именем поэта-героя.

Из аэропорта потомки Джалиля отправились в Боровое Матюшино, на свою дачу. Мы созвонились с Чулпан Мусеевной, чтобы поздравить с прибытием.

- Чулпан Мусеевна, какие ощущения были у вас, когда поднимались на борт самолета, названного в честь вашего отца?

- Ощущение праздника и большой гордости. Это действительно знаменательное событие. Лайнер очень красивый. Когда мы поднимались по трапу в салон, было такое волнение… В Казани ждал сюрприз - нас встречал оркестр танкового училища и каждому пассажиру рейса на память подарили книгу Мусы Джалиля «Моабитские тетради». Все было красиво, торжественно, трогательно. Спасибо за такой теплый прием! Когда летела, вспомнила слова отца из его письма 1942 года. Он писал, что смерти не боится, а если есть жизнь после смерти, то это жизнь в памяти народа.

- Это первый самолет, названный в честь Мусы Джалиля?

- Самолет - первый. В свое время был океанский сухогруз «Муса Джалиль». Он ходил до Кубы. Мы были знакомы с капитаном этого корабля, поздравляли друг друга с праздниками.

- Какие у вас дальнейшие планы на лето?

- До конца лета будем здесь, на даче. 25 августа - день гибели отца. В этот день вся наша семья всегда в Казани. Мы возлагаем цветы к памятнику Джалилю у Казанского кремля. Это святая традиция.

- Шесть лет назад вы всей семьей были в гостях у редакции «Казанских ведомостей». Нам всем запомнилось, как виртуозно играют на скрипке Михаил и Елизавета... Что произошло нового в их творческой жизни за эти годы?

- Михаилу уже 20 лет, он учится в одной из высших музыкальных школ Тель-Авива. Много и успешно гастролирует по странам мира. Прилетел на каникулы в Москву. У него было много планов, но пришлось посидеть на самоизоляции из-за коронавируса. У Миши есть интересные проекты, график очень напряженный, поэтому он побыл в Казани недолго - уже на следующий день улетел в Москву.

Лизе - 13. Она, как и Миша, настоящая труженица, много гастролирует. В таком юном возрасте Лиза уже лауреат многих престижных международных конкурсов, фестивалей. В прошлом году она стала победительницей международной премии «Грифон» в номинации «Молодой музыкант 2019 года». Этот конкурс проходит под покровительством принца Майкла Кентского - двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II. И наша Елизавета как победительница премии побывала в Лондоне. Еще Лиза стала лауреатом международной премии Итальянской Республики ProfiloDonna.

- Поздравляем Елизавету с такими достижениями! Чулпан Мусеевна, что для вас было самым сложным на самоизоляции?

- Это были непростые два месяца. Мир с такой ситуацией никогда не сталкивался. Особенно сложно было в первые недели пандемии, потому что никто ничего не знал: что это за инфекция, насколько она опасна, как долго все продлится. Но привыкаем к новым правилам жизни, новому формату учебы. Лиза сдавала экзамены по скрипке онлайн. Это же совсем не то… Пока в концертной жизни было затишье, ребята продолжали работать. Фонд поддержки искусства «Арт-линия», который возглавляет моя дочь Татьяна Малышева, организовал интересный онлайн-проект «Музыкально-поэтические окна». Это синтез музыки, поэзии, живописи. 9 и 10 мая были специальные выпуски «Окон», посвященные Мусе Джалилю. В них принимали участие не только юные музыканты. Чулпан Хаматова прочитала стихотворение Джалиля «Любимой»...