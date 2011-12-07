В Тукаевском районе завысили показатели по отлову бездомных животных в восемь раз

Руководитель исполкома Тукаевского района получил представление прокуратуры в связи с завышением показателей по отлову бездомных собак, которые публиковались в СМИ.

Проверка прокуратуры была проведена после публикации ответа исполкома местным экоактивистом Романом Вагановым. Как стало известно, отловом животных занимался местный предприниматель Мадьянкин, заключивший контракт с исполкомом в феврале 2021 года. Акты о выполнении работ говорят об отлове 76 собак, в то время как в СМИ передавалась информация об отлове свыше 600 особей.