«Татнефтепроводстрой» стал подрядчиком «РТ-Инвест» в строительстве завода по термическому обезвреживанию отходов

Предприятие «Татнефтепроводстрой» стало подрядчиком «РТ-Инвест» в строительстве татарстанского завода по термическому обезвреживанию отходов стоимостью 25 млрд рублей. Возведение объекта уже началось, передает пресс-служба компании.

Сообщается, что разрешение на строительство уже получено. Поэтому после положительного заключения независимых международных экспертов было принято решение приступить к строительным работам.

В компании рассказали, что чуть более 1500 тонн отходов будет поступать на завод ежедневно.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что компанией «РТ-Инвест», являющейся совместным предприятием госкорпорации «Ростех» и ООО «Царицын капитал», построятся пять заводов по термическому обезвреживанию отходов. Один из них возведут в Татарстане. Его мощность составит 550 тыс. тонн отходов в год. Соответствие технологии строительства будущего завода подтвердил руководитель немецкой компании.