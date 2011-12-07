Убившего школьного приятеля челнинца посадили на десять лет

В Набережных Челнах завершился судебный процесс над 54-летним преступником, расчленившего школьного приятеля осенью прошлого года. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Жизнь 83-летней жительницы автограда Флеры Зариповой изменилась почти год назад. 2 октября прошлого года голова ее сына Рустэма Попова была обнаружена полицейскими под Боровецким мостом в реке Шильна. Перед этим мужчина неделю находился в розыске по просьбе его матери. В день пропажи он ходил в гости к 54-летнему Тальгату Абдракипову, где в ходе застолья между бывшими школьными друзьями вспыхнул конфликт. Ссора обернулась трагедией.

Обвиняемый признался, что несколько раз ударил Попова ножом, после чего отрезал ему голову, положил в сумку и вывез на окраину, где выбросил в реку. Сегодня, практически спустя год после происшествия, мужчине дали последнее слово. Он попросил прощения у матери убитого и у своих родных.

В результате процесса суд огласил приговор и вынес наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 10 лет.

Мать заявила, что такой срок для убийцы сына ее устраивает. При этом иск на возмещение морального ущерба она подавать не собирается. Она подчеркнула, что сына ей это не вернет.