Казанский университет открывает бесплатные курсы татарского языка

В конце февраля КФУ открывает бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Занятия будут проводиться с февраля по май 2021 года сразу в трех городах республики: в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Курсы рассчитаны на слушателей в возрасте от 7 до 70 лет. Занятия будут проводиться два раза в неделю, в вечернее время. Планируется, что курсы по изучению татарского языка начнутся 25 февраля. Желающим изучать язык нужно до 21 февраля зарегистрироваться на портале КФУ.