СКР по РТ: «В прошлом году в суд направлено 9 уголовных дел в отношении ОПГ»

В 2020 году в СКР по РТ направил в суд девять уголовных дел в отношении 21 члена ОПГ, сообщил руководитель ведомства Валерий Липский.

Он отметил, что обвиняемые совершили 28 преступлений. Под суд попали участники ОПГ «Кварталовские», «Седьмовские», «Татаринские», «Суконка» и других, которых не могли задержать ранее.

Ранее министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин отметил, что проблема ОПГ с участием подростков вновь возникла в 2019 году. Так, в Набережных Челнах были установлены восемь групп несовершеннолетних, придерживающихся запрещенной в РФ идеологии АУЕ.

«Не менее актуальна данная проблема для Казани, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Зеленодольска, Высокой Горы», — заявил руководитель МВД по РТ.

Всего в суд было направлено два уголовных дела в отношении 21 подростка.