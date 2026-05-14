В Лядском саду Казани появился рельеф «Влюбленный кафешенок»

news_top_970_100
Город
14 мая 2026  14:58

Новый арт-объект появился в исторической части города. Рельеф создан арт-сообществом «33+1» совместно с краеведческим медиа «Крот Казанский» в рамках проекта, посвященного историческим персонажам и сюжетам Казани.

В основе сюжета — история конца XVIII века. В мае 1798 года Казань посетил император Павел I. В его свите находился крещеный турок-кофешенк, варивший для государя кофе. Во время прогулки по Лядскому саду он встретил служанку дворян Булыгиных и влюбился. Узнав об этом, император распорядился обвенчать пару и подарил молодым две тысячи рублей.

Рельеф выполнен в технике сграффито из цемента. Всего в Казани установлено восемь монументальных рельефов, вдохновленных городскими легендами.

news_right_column_240_400
Новости
Арт-резиденция «РЕАКТОР» объявила набор на шестой сезон образовательных лабораторий
В Лядском саду Казани появился рельеф «Влюбленный кафешенок»
Казанский «Рубин» сыграет в бирюзовом комплекте в честь Дня химика
С 1 мая заключившим контракт с Минобороны простят долги до 10 миллионов рублей
Татарстан занял седьмое место в России по числу индивидуальных предпринимателей
Как оформить общую скважину для садоводческих товариществ
Можно ли спасти семенной картофель после потопа в погребе?
Татарстан запустил программу вывода российских IT-решений на зарубежные рынки