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В Казани для семей с тяжелобольными детьми проведут правовую консультацию

День правовой помощи проведет министерство юстиции РТ.

В Казани для семей с тяжелобольными детьми проведут деть правовой помощи, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Родителей, воспитывающих тяжелобольных детей, проконсультируют уполномоченные по правам ребенка в РТ, представители минобразования, минтруда и минздрава, а также сотрудники фонда соцстрахования РФ по РТ, ПФР по РТ и главного бюро медсоцэкспертизы по РТ.

Кроме того, казанцы смогут получить юридическую помощь от адвокатов и нотариусов.

День правовой помощи пройдет 11 марта в 16.00 по адресу Оренбургский тракт, 140.

КВ
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