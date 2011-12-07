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Школы Казани вошли в топ-200 учреждений, чьи выпускники успешно поступают в ведущие вузы страны. Рассматриваются университеты с естественно-математическими и инженерно-техническими специальностями.
Рейтинги школ основаны на статистике поступления абитуриентов в 37 ведущих вузов страны по соответствующим направлениям подготовки.
Среди лучших учреждений — лицей № 131, лицей № 145, лицей-интернат № 7, лицей им. Н. И. Лобачевского КФУ и IT-лицей КФУ.