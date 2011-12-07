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Татарстанцев приглашают поучаствовать во Всероссийском конкурсе проектов Кружкового движения Rukami

Соревнования направлены на выявление общественно-значимых разработок из области биотехнологий и робототехники и на проекты, находящиеся на стыке науки и искусства.

Энтузиастов технического творчества приглашают присоединиться ко Всероссийскому конкурсу проектов Кружкового движения Rukami.

Сообщается, что соревнования направлены на выявление общественно-значимых разработок из области биотехнологий и робототехники, а также на проекты, находящиеся на стыке науки и искусства. По мнению организаторов, именно такой симбиоз идей и технологий положительно скажется на развитии технического творчества в России. А выступит в качестве него Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

К участию допускаются энтузиасты разных возрастов. Заявки принимаются до 11 сентября 2020 года на платформе https://leader-id.ru/event/49067/

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