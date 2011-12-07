All-inclusive в общаге: КФУ запустил проект студенческого туризма

КФУ стал одной из 15 площадок, которая участвует в программе студенческого туризма, — по ней студенты могут посетить города России, останавливаясь при этом в общежитиях. Программа пока что рассчитана только на лето, но планируется, что в будущем году она растянется и на период зимних каникул.

Сейчас же пилотный проект продлится месяц: с 15 июля по 15 августа. Что и за какие деньги предлагают студентам, а также какие города они уже успели посетить — в нашем материале.

Общежития стали отелями

Студенты, пожелавшие посетить Казань, смогут остановиться в кампусе Деревни Универсиады. Там для них организовано 100 мест, каждая комната — на два человека. Стоимость проживания за сутки составляет 100 рублей.

Вузы не только дают возможность гостям города сэкономить на жилье, но организовывают для них культурную программу, встречи с представителями студенческих общественных организаций и объединений, а также знакомят с достопримечательностями университета и города.

При этом программа может быть как платной, так и бесплатной, а посещение городов — не ограничено. Каждый студент может побывать в нескольких местах.

«Те студенты, которые хотят посетить какой-либо город самостоятельно, оплачивают весь путь сами, но в целом выходит достаточно бюджетно. В случае, если студент отправляется с группой, все оплачивает институт. Для всех допустимо посещение нескольких площадок. Любой студент вуза может подать заявку и посетить выбранный им город» — объяснила директор департамента по молодежной политике КФУ Юлия Виноградова.

«Люди, природа и культура Северной Осетии — незабываемы»

Студентка 4-го курса отдела зарубежной филологии Эмма Закирова уже успела побывать по новой программе во Владикавказе. «Я ездила в Северную Осетию на три дня. Программа была очень насыщенной. Было приятно, что ректор Северо-Осетинского государственного университета так тепло принял нас. Он пообщался с нами, а мы поделились с ним своими эмоциями», — рассказывает Эмма.

Помимо университета, группа студентов посетила основные туристические места Кавказа. «У нас была пешая прогулка по городу, мы видели различные горы и ущелья. Также мы побывали в Беслане и посетили место, где предположительно погиб Сергей Бодров с его съемочной группой. Меня зацепило то, какая у нас разная культура, но при этом такая близкая» — рассказала студентка.

По словам девушки, ректор университета каждый день встречался с ребятами и постоянно интересовался их мнением о поездке и предлагал помощь, что особенно тронуло студентку. «В последний день проректор по социально-воспитательной работе обедал с нами в живописном месте. Для них был очень важен наш приезд, мы понимали свою значимость, так как с нами были очень гостеприимны» — отметила она.

Жители Северной Осетии очень открытые и гостеприимные, подчеркнула Эмма. «Люди, природа и культура Северной Осетии — незабываемы. Благодаря этой программе я открыла для себя новое место, в которое я бы очень хотела вернуться снова. Так как студентам можно ездить по несколько раз, я надеюсь, что смогу в августе еще раз посетить Владикавказ», — поделилась планами девушка.

«Эчпочмак — не просто пирожок с мясом»

Особым спросом среди студентов пользуется Казань. Так, например, Валерия Игнатовская, аспирантка 1-го курса мехмата МГУ, приехала в столицу Татарстана на два дня. «Когда-то давно я была в Казани, но это было в классе 9-м, и я уже все забыла. Сейчас мне захотелось приехать в более осознанном возрасте, посмотреть достопримечательности и прочувствовать культуру города», — рассказала девушка.

Это ее вторая поездка по программе развития студенческого туризма. До этого Валерия посещала Нижний Новгород. В этот свой приезд в Казань она сосредоточилась на посещении основных достопримечательностей столицы Татарстана и местной кухне.

«Я успела посетить Кремлевскую набережную, Кремль, Национальную библиотеку, а также покупаться в аквапарке. Очень понравилось, что в Казани живут много людей разных культур и им всем комфортно в одном месте. Понравилась традиционная татарская кухня. Казалось бы, местное блюдо эчпочмак — обычный пирожок с мясом, но на деле очень сочно и по-домашнему. Надеюсь, что в ближайшем будущем у меня получится посетить этот колоритный город снова» — говорит Валерия.

Несмотря на то, что программа уже близится к завершению, у студентов еще есть возможность оставить заявки и посетить города России. В оставшееся время учащихся КФУ планируют отправить в Ростов-на-Дону (Южный федеральный университет), Владикавказ (Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова), Великий Новгород (Новгородский университет им. Ярослава Мудрого). В настоящее время идет рассмотрение заявок от студентов.