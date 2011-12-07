Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства!

Глубокий, непреходящий смысл этого подлинно всенародного торжества раскрывается уже в самом его названии. Празднование освобождения в 1612 году Москвы от иноземных интервентов, положившего начало преодолению братоубийственной смуты, имеет более чем трёхсотлетнюю традицию и служит символом единения нашего многонационального народа.

Этот праздник объединяет в себе немеркнущие идеалы гражданственности и патриотизма, духовного совершенствования и верности истинным ценностям, учит нас уважению к истории и культуре своей страны, её религиозным и общественным традициям. Символично, что празднование Дня народного единства неразрывно связано с одной из величайших духовных святынь России – Казанской иконой Божией Матери, с которой князь Дмитрий Пожарский вступил в освобождённую Москву.

Яркими примерами единства татарстанцев, их верности принципам мирного развития и созидания стало возрождение уникальных памятников прошлого – Древнего Болгара и острова-града Свияжск, воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери Богородицкого монастыря и строительство Болгарской исламской академии. Высоким патриотическим содержанием были отмечены проходившие в этом году многочисленные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия образования Татарской АССР. Мы чтим память о героических подвигах и гордимся искренним стремлением татарстанцев служить своему Отечеству.

Сегодня, когда наша страна сталкивается с непростыми вызовами, особенно важно укреплять межнациональный и межконфессиональный мир и гражданское согласие. Способствовать этому призван Год родных языков и народного единства, объявленный в Татарстане.

Уверен, что совместными усилиями государства и общества нам по силам воплотить в жизнь самые смелые планы и проекты во благо процветания родной республики.

Желаю всем оптимизма, доброго здоровья, счастья и благополучия!

С праздником, дорогие друзья!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов