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Движение транспорта по ул. Восстания и Фурманова ограничено до 15 декабря

Временные неудобства связаны с работами по устройству приямков под горизонтально-направленное бурение при прокладке канализации.
Проезжая часть по улице Восстания перекрыта около домов № 30 и 35, а по улице Фурманова - от Восстания до Енисейской, сообщается на сайте мэрии Казани. 
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