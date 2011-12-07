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Отдыхающие в Танзании татарстанцы подхватили малярию

Угрозы для других татарстанцев эти два случая не представляют, поскольку заболевание передается кровососущими насекомыми.

В Роспотребнадзоре по РТ рассказали о двух случаях ввоза малярии в республику из Занзибара.

По словам пресс-секретаря надзорного органа Миляуши Замалиевой, жители республики подхватили заболевание во время сафари в Танзании. Там из-за сильного проливного дождя они не смогли вернуться в отель и заночевали в открытой пустыне. Тогда вокруг себя путешественники заметили множество комаров, а средств против насекомых у них не было.

Замалиева отметила, что эти два случая не представляют угрозы для других татарстанцев, поскольку заболевание передается кровососущими насекомыми, а зимой передача малярии в республике невозможна. Она также напомнила, что во время планирования поездки в другую страну следует ознакомиться с санитарно-эпидемиологической ситуацией на ее территории. 

КВ
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