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МФЦ РТ принес бюджету республики 522 млн рублей в 2020 году

МФЦ оказывает бесплатно восемь услуг, за которые предусмотрена госпошлина.

МФЦ по РТ в 2020 году пополнили бюджет республики на 522 млн рублей. Об этом на совещании ведомства сообщила директор МФЦ по РТ Ленара Музафарова.

«Я все время подчеркиваю, что услуги в МФЦ оказываются бесплатно. Заявитель платит только госпошлину, установленную государством. Гражданин обратился в ГИБДД за водительским удостоверением — заплатил госпошлину. Ровно столько же он заплатит за этот документ, если придет в МФЦ. 50% от этой суммы перечисляется в бюджет республики», — отметила докладчик.

Всего МФЦ оказывает восемь услуг, за которые предусмотрена госпошлина. 

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