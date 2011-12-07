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В Татарстане не будут ограничивать доступ на стадионы из-за коронавируса

Ограничение заполняемости зрительных залов и арен сохранится на уровне 50-70%.

Роспотребнадзор РТ не планирует вводить ограничения на заполняемость арен на спортивных стадионах из-за коронавируса. Об этом заявила замруководителя ведомства Любовь Авдонина.

«У нас сейчас введены ограничения, адекватные сложившейся ситуации с коронавирусом. Наполняемость спортивных и культурно-массовых мероприятий у нас сохраняется на уровне от 50 до 70%», — уточнила спикер.

Дополнительных ограничений в данном вопросе вводить не планируют.

КВ
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