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В Татарстане появилась возможность познакомиться со всеми подростковыми клубами республики

В экскурсии может участвовать любой желающий.

В Татарстане появилась возможность познакомиться со всеми подростковыми клубами республики. Причем, в экскурсии может участвовать любой желающий. Пионерами в новом проекте стали альметьевские клубы «Аэронавт» и «Заря», которые открылись после капитального ремонта.

Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ совместно с Министерством по делам молодежи РТ разработали виртуальный коллективный офис — коворкинг «Виртуальная экскурсия». Первыми экскурсантами стали 150 руководителей подростковых клубов и психологических центров Татарстана, которые также использовали виртуальную площадку для обсуждения работы в современных условиях во время пандемии. Проект рассчитан на 4 дня.

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