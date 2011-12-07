В Татарстане появилась возможность познакомиться со всеми подростковыми клубами республики. Причем, в экскурсии может участвовать любой желающий. Пионерами в новом проекте стали альметьевские клубы «Аэронавт» и «Заря», которые открылись после капитального ремонта.

Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ совместно с Министерством по делам молодежи РТ разработали виртуальный коллективный офис — коворкинг «Виртуальная экскурсия». Первыми экскурсантами стали 150 руководителей подростковых клубов и психологических центров Татарстана, которые также использовали виртуальную площадку для обсуждения работы в современных условиях во время пандемии. Проект рассчитан на 4 дня.