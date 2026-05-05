В Татарстане заблокировали сайты по незаконной продаже ветпрепаратов

Сотрудники Россельхознадзора по Татарстану выявили в интернете несколько веб-страниц, где мошенники торговали ветеринарными лекарствами без лицензии. Кроме того, часть препаратов оказалась контрафактной.

Информацию о нарушениях направили в Роскомнадзор, после чего доступ к этим ресурсам был закрыт. Ведомство продолжает мониторинг рынка ветеринарной продукции и напоминает: легальная продажа таких средств возможна только при наличии разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что в регионе оформили 1742 сертификата на подкарантинную продукцию общим весом более 94 тысяч тонн — зерновые, рапс, горох, кукурузу и подсолнечник.