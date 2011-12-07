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Скончался народный артист Татарстана Халим Залялов

Церемония прощания с поэтом пройдет 6 июля в 11:00 на площади перед театром Галиасгара Камала.

Накануне на 82-м году жизни скончался народный артист Татарстана Халим Залялов. Информацию о его смерти подтвердили в пресс-службе Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала.

Церемония прощания с поэтом пройдет завтра, 6 июля, в 11:00 на площади перед театром Галиасгара Камала.

При жизни он стал автором пьес для детей, исполнил более 21 одной роли, являлся членом Союза писателей РТ.

Приносим свои соболезнования семье и коллегам Халима Залялова.

 

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