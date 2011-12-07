В Челнах осудят хозяйку собаки, которая покусала 11-летнюю девочку

В Набережных Челнах осудят 45-летнюю владелицу собаки пароды американская акита за то, что животное покусало 11-летнюю девочку. Женщины предъявлены обвинения по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел 25 июня 2020 года. Школьница возвращалась домой, когда на остановке «Горэлектросеть» к ней подбежала бойцовская собака и укусила за лицо. Ребенок потерял сознание.

Хозяйка собаки вызвала «скорую» и позвонила родителям девочки.

В больнице ребенку сделали операцию. Теперь девочке нужна помощь психолога и косметическая операция в будущем.