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В Челнах осудят хозяйку собаки, которая покусала 11-летнюю девочку

Собака пароды американская акита покусала школьницу за лицо.

В Набережных Челнах осудят 45-летнюю владелицу собаки пароды американская акита за то, что животное покусало 11-летнюю девочку. Женщины предъявлены обвинения по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Инцидент произошел 25 июня 2020 года. Школьница возвращалась домой, когда на остановке «Горэлектросеть» к ней подбежала бойцовская собака и укусила за лицо. Ребенок потерял сознание.

Хозяйка собаки вызвала «скорую» и позвонила родителям девочки.

В больнице ребенку сделали операцию. Теперь девочке нужна помощь психолога и косметическая операция в будущем. 

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