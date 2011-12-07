С какого возраста ребенка можно учить рисовать?

Но вот у меня как педагога по ИЗО возник вопрос, с какого возраста лучше начинать обучать ребенка изобразительному искусству. В большинстве своем дети начинают ходить в детский сад в 3 года, и именно с этого возраста воспитатели в игровой форме обучают их. Я говорила с воспитателями, и они жалуются, что детки все слабее и слабее рисуют и выражают на бумаге свои чувства и мысли.На мои мастер-классы по ИЗО приводят деток с четырехлетнего возраста. Конечно, это благодатный материал: дети чисты и верят в сказку. Цель педагога - преподнести эту сказку и заинтересовать, познакомить с волшебными кистями, красками и чудо-бумагой. У детей нет границ познания, стереотипов, как у взрослых, гибкость восприятия у них совсем другая. Дети непосредственны и через графику и цвет выражают свои эмоции и чувства. Опытный и знающий психолог может рассказать по рисунку ребенка все о нем самом, его окружении и жизни. Но вот вопрос: каждый ли ребенок в 4 года сможет начать изображать и решать графически поставленную задачу педагога? Нет, не каждый! Простой пример из практики: привели в группу девочку 4 лет, а она даже не притронулась к карандашу и краскам. Растерянно сидела и не могла включиться в процесс. Конечно, при затруднениях педагог помогает. Я подошла к девочке и попросила начать рисунок. Но ребенок был непреклонен, более того, глаза малышки наполнились слезами... И девочка запросилась к маме.Что делать педагогу? Я прикладывала усилия, но потерпела фиаско. Проанализировав ситуацию и обсудив эту тему с другими педагогами, решила: пусть девочка ходит и привыкает, слушает и смотрит. Даже такое посещение приносит свои плоды, просто не сразу. Ребенок включится в процесс, давить не надо. Маму девочки на всякий случай спросила, не рано ли малышке ходить на ИЗО. Она ответила, что дочка с удовольствием ходит ко мне! Конечно, хочется, чтобы детки выходили с урока с работой и виден был результат. Мама другой девочки призналась, что после наших занятий ее дочь стала с удовольствием рисовать и участвовать в олимпиадах и конкурсах по ИЗО.Очень хорошо, когда ребенок проявляет интерес к рисованию, значит, это направление нужно развивать и поддерживать. Но пытаться насильно заставлять его не надо. Ведь он, возможно, проявит талант в других областях.Сама я в детстве рисовала, но только в 14 лет поняла, что хочу заниматься этим серьезно. Самостоятельно записалась в художественную школу, и сейчас моя профессия связана с изобразительным искусством.Какие рекомендации можно дать, опираясь на практический опыт? Любите и будьте внимательны к своим детям, видя их способности, водите на обучение, ходите на пробные уроки. Покупайте хорошие карандаши, краски, бумагу. Качественные инструменты очень важны - они побуждают ребенка творить. И любую работу своего ребенка - в рамку и на стену! Подчеркивайте его значимость, умения и навыки, поддерживайте его, взращивайте личность и индивидуальность. Эти инвестиции непременно принесут свои плоды.Родители и дети все разные, и задача педагога - быть гибким во всех вопросах, искать индивидуальный подход к каждому ребенку. Учить детей можно с любого возраста, если он сам этого хочет.