БСМП Набережных Челнов стала одной из ведущих клиник Европы по лечению ковида

В Набережных Челнах Больница скорой медицинской помощи оказалась в топе лучших европейских клиник по лечению сложных случаев COVID-19, рассказали в медучреждении.

Высокие показатели стали возможными благодаря применению аппаратов ЭКМО, производящих забор крови пациента и доставляющих ее обратно в организм после насыщения кислородом.

Такая методика значительно увеличивают шансы на успешное лечение и способствуют облегчению проведения сложных операций.