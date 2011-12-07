В последний путь проводили бывшего ректора КГУ

На этой неделе, 4 мая, не стало известного ученого, бывшего ректора Казанского университета, академика РАН и Академии наук РТ Александра Коновалова. Прощание с ним состоялось сегодня в 10:00 в мраморном зале второго корпуса КФУ.

Ученого похоронили на Арском кладбище. Проститься с товарищем пришли его коллеги и многочисленные ученики.

Александр Коновалов занимал должность ректора КГУ с 1979 по 1990 год. В течении своей жизни он стал выдающимся знатоком физической и органической химии, автором многочисленных научных трудов. Деятельность ученого отмечена рядом наград, включая ордены Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, «За заслуги перед Республикой Татарстан»