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В последний путь проводили бывшего ректора КГУ

Известный ученый ушел из жизни в 87 лет.

На этой неделе, 4 мая, не стало известного ученого, бывшего ректора Казанского университета, академика РАН и Академии наук РТ Александра Коновалова. Прощание с ним состоялось сегодня в 10:00 в мраморном зале второго корпуса КФУ.

Ученого похоронили на Арском кладбище. Проститься с товарищем пришли его коллеги и многочисленные ученики.

Александр Коновалов занимал должность ректора КГУ с 1979 по 1990 год. В течении своей жизни он стал выдающимся знатоком физической и органической химии, автором многочисленных научных трудов. Деятельность ученого отмечена рядом наград, включая ордены Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, «За заслуги перед Республикой Татарстан»

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