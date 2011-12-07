В Татарстане погибли из-за погодных условий около 10% озимых

В Доме правительства Татарстана прошло совещание, на котором с докладом выступил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров. Министр сообщил о завершении посевных работ.

«Несмотря на то, что весенне-полевые работы были организованы на высоком уровне, прошедшие дожди не везде оказались продуктивными. Осложнил ситуацию на полях и высокий температурный режим», — доложил Зяббаров.

По его словам, в этом году озимые посеяны на 552 тыс. га, яровые – на 1,8 млн га площадей. Из-за неблагоприятных погодных условий погибли около 10% озимых. Аграрии заново пересеяли и уплотнили 58 тыс. га.