На БКК завершился монтаж пролета пешеходного перехода

Рабочие завершили монтаж пролетных строений надземного пешеходного перехода Большого Казанского кольца.

По сообщению Миндортранса РТ, рабочий процесс идет согласно графику. На данный момент специалистами была продолжена работа по приложению трамвайных путей на путепроводе над Фермским шоссе, по монтажу водоотводных лотков на пролетных строениях и по установке перильных ограждений на пятой подпорной стене.

Также ведомство уточняет, что на прошлой неделе выполнили переустройство сетей ливневки на 90%.