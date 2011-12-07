В Сабинском районе Татарстана реконструировали мост через Мешу за 47,7 млн рублей

В Сабинском районе Татарстана провели реконструкцию моста через реку Меша на автодороге Казань — Шемордан. Обновление обошлось в 47 млн 722 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня во время пресс-тура по объектам дорожного хозяйства РТ начальник отдела содержания мостовых сооружений «Главтатдортранса» Айрат Галиуллин.Протяженность нового моста, который расположен на 107 км автодороги возле села Измя, составляет 24,8 м. Интенсивность движения – более тысячи автомобилей в сутки.«Старый мост был аварийным, опоры с трещинами. Любая ненормативная нагрузка могла привести к его разрушению. А это сразу повлекло бы за собой разрыв движения между значимыми районами – Кукморским, Балтасинским и Сабинским с выходом на трассу М7. Финансирование на его (моста) реконструкцию было выделено на 2017-2018 годы», – рассказал Айрат Галиуллин.По его словам, во время реконструкции рядом был установлен временный мост, по которому осуществлялось движение транспорта. «Особенность нового моста связана со спецификой его строительства. Здесь мост пересекает реку не перпендикулярно, а по диагонали, под углом 45 градусов. Это было требование экологов, чтобы не нарушать устье реки», – пояснил начальник отдела «Главтатдортранса».Ремонтно-строительные работы начались в конце 2017 года, а в текущем году по мосту открыли движение, добавил директор ООО «Базовый проект» Фарит Ибрагимов. «Прежний мост был очень старый, построенный еще в 60-е годы. Более того, был узкий, – отметил он. – Установлены очистные сооружения. Внешняя вода, которая попадает на мост, собирается в резервуарах, чистится и выводится обратно на утилизацию».Совсем недавно в Мешу выпустили мальков, чтобы возместить ущерб рыбному хозяйству. «Это тоже было требование экологов, поскольку при строительстве моста могла погибнуть рыба», – уточнил Айрат Галиуллин.