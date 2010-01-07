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Новый год встретили в новом доме

В канун Нового года 16 ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, имеющих право на соответствующую социальную поддержку, получили ключи от квартир в Альметьевске по улице Шевченко, 166.

Ключи им вручил глава района Ришат Абубакиров, сообщает tatar.ru. Новоселов также поздравил председатель районного совета ветеранов Васыл Хузахметов.

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