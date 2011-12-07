Чудом выжившая в концлагере

Жертвами фашистов стали сотни тысяч узников, попавших в лагерь по национальному, политическому признаку или как военнопленные. Была разработана целая программа «очищения». Она подразумевала уничтожение людей, в первую очередь нетрудоспособных узников, в том числе малолетних детей.

Эту программу фашисты начали реализовывать на своих соотечественниках. Согласно этой программе предполагалось физическое уничтожение 70 тысяч человек, которые «не приносят пользу обществу». В Германии были умерщвлены дети с физическими и умственными отклонениями!

Названия концлагерей - это символы нацистских преступлений: Освенцим, Дахау, Бухенвальд, Собибор, Майданек... В концлагере города Саласпилс (под Ригой) у пленных детей фашисты выкачивали кровь для «нужд немецкой армии». Вот в таком концлагере оказалась наша соотечественница Вера Георгиевна Бакаева.

1 сентября 1941 года Верочка Бакаева готовилась пойти в 1-й класс. Жила их семья в Угличе, где мама работала поваром в детском доме, а папа служил в Красной армии. Был куплен портфель, пошита школьная форма. Война перечеркнула мирную жизнь...

- Началась война, а наш детский дом не успели эвакуировать. Так мы попали к немцам. На моих глазах заживо сожгли маму и годовалого братишку... После шока я долго не могла прийти в себя, но у меня оставалась надежда встретиться с отцом. И я увидела его... на виселице (мой отец был офицером). Узнав его среди повешенных, побежала к нему. Немецкий солдат дал очередь из автомата по ногам. Я упала и долго не могла ходить.

А потом было еще страшнее - детский концлагерь. Немцы издевались над нами: часто брали кровь для своих раненых офицеров (берут кровь, а сами смотрят в глаза: не наступает ли обморочное состояние?). Делали уколы: испытывали на нас какое-то страшное лекарство. От этих уколов у детей выпадали волосы и зубы.

А еще очень часто наказывали кого-то, издевались, сгоняя нас всех смотреть на мучения заключенных. Так на наших глазах была живьем разорвана на части цыганка, нагадавшая победу нашей армии. А однажды изверги отрубили все пальчики трехлетней девочке, а ее маму и старшую сестру сожгли у нас на глазах. Это была семья советского офицера, - вспоминает Вера Георгиевна.

Лагерь, в котором находилась Вера, был уничтожен за один день. Но на рассвете фашисты успели расстрелять 15 тысяч (!) детей. Чудом остались в живых 9 человек, среди них Верочка и еще три девочки, которые стали ее подругами. Это Рита Семенова, Соня Борисова и Лиза Прохорова. Оставшиеся в живых узницы всю жизнь общались, хотя судьба и разбросала их по разным городам.

После лагеря Вера попала в госпиталь. Девятилетняя девочка весила 17 килограммов, от пережитого у нее выпали все зубы и волосы. Она только в госпитале вспомнила свое имя и фамилию. За полгода, проведенные на лечении, девочка окрепла, стала ходить (сначала на костылях).

Из госпиталя Веру отправили в детский дом под Казанью, куда попала и одна из ее подруг - Лиза Прохорова. Здесь девочки окончательно пришли в себя, ожили благодаря теплому, чуткому отношению взрослых.

Через полгода в детдом приехали с Казанской меховой фабрики набирать рабочих. Набрали тогда 250 человек. И хотя Верочке не было еще и 10 лет, она поступила на фабрику и вместе с другими детьми работала для фронта: шила полушубки, меховые рукавицы, унты для советских летчиков.

- Мы вкладывали в карманы шуб записки с пожеланиями нашим бойцам. Больше всего желали, чтобы скорее кончилась война. А однажды нам с фронта пришел ответ от солдата: «Спасибо, дети! Будем с вашей помощью бить фашистов и гнать со своей земли. Ваши шубы, шапки и все остальное нас спасают от холода и пуль», - рассказывает Вера Георгиевна.

В том же 1943 году Вера Бакаева получила свою первую медаль «За доблестный труд».

Закончилась война. Вера вышла замуж и была счастлива, но война не оставила ее. В молодом возрасте один за другим умерли ее дети - два сына и дочь. В московской лаборатории определили, что все они имели болезнь Реклингхаузена (по фамилии врача, который проводил над детьми опыты в концлагере).

У ее подруг было не лучше: у всех дети рождались с серьезными патологиями. В это время Рита уже жила в Ленинграде, Соня - в Твери. Подруги продолжали общаться: переписывались, поддерживали друг друга, помогали в трудную минуту как родные.

И все-таки Вера Георгиевна считает себя счастливой: дочка успела родить ей внука, которому бабушка посвятила всю свою жизнь. Сейчас Дмитрий Бакаев - курсант Высшей военной академии России.

Елизавета САПАРКИНА (при поддержке юных историков-активистов Музея боевой славы гимназии №8 - центра образования г. Казани)