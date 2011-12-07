Татарстанцы обучились IT-компетенциям и получили сертификаты до 15 тысяч рублей

1 000 татарстанцев получили до 15 тысяч рублей за прохождение бесплатного обучения по IT-компетенциям. Программа реализовывалась в рамках национального проекта «Цифровая экономика», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Глава ведомства Айрат Хайруллин отметил, что обучение кадров является первостепенной задачей. Участниками проекта были лица в возрасте как до 25 лет, так и старше 46.

Так в ходе практики выяснилось, что самыми популярными направлениями среди участников стали:

- администрирование информационных систем в центрах предоставления услуг «Мои документы»;

- обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;

- компетенции SMM-менеджера;

- создание и продвижение цифровых продуктов;

- программирование и анализ данных с помощью Python.

По окончанию всем обучающимся татарстанцам выдали персональный цифровой сертификат номиналом до 15 тыс. рублей.