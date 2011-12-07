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Рустам Минниханов занял шестую позицию в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Это, по мнению экспертов, связано поддержкой Путина о выдвижении Минниханова на новый срок.

Глава Татарстана Рустам Минниханов занял шестую позицию в рейтинге влияния глав субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба АПЭК.

По информации агентства, еще в мае Минниханов занимал 8-ю строчку рейтинга. Однако, сейчас президент республики поднялся двумя строками выше. Это, по мнению экспертов, связано поддержкой Путина о выдвижении Минниханова на новый срок.

Опередили руководителя РТ мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заняв тройку лидеров соответственно.

КВ
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