Глава Татарстана Рустам Минниханов занял шестую позицию в рейтинге влияния глав субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба АПЭК.

По информации агентства, еще в мае Минниханов занимал 8-ю строчку рейтинга. Однако, сейчас президент республики поднялся двумя строками выше. Это, по мнению экспертов, связано поддержкой Путина о выдвижении Минниханова на новый срок.

Опередили руководителя РТ мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заняв тройку лидеров соответственно.